Das Instrument DU9 GB00BF345X11 SUPERM.INC.REIT LS-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.10.2022 The instrument DU9 GB00BF345X11 SUPERM.INC.REIT LS-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.10.2022