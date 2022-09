Das Instrument CJA0 CA01626P3043 ALIMENTATION C.T. MUL.VTG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 06.09.2022 The instrument CJA0 CA01626P3043 ALIMENTATION C.T. MUL.VTG EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.09.2022 and ex capital adjustment on 06.09.2022