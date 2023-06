Das Instrument XI9 KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 06.06.2023 The instrument XI9 KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.06.2023 and ex capital adjustment on 06.06.2023