Das Instrument PR1U LU1931974858 AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDLD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 06.03.2024 The instrument PR1U LU1931974858 AMUN.I.S.-A.P.USA UEDRDLD ETF is traded cum capital adjustment on 05.03.2024 and ex capital adjustment on 06.03.2024