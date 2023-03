Das Instrument 1IC SE0001279142 IMPACT COAT. AB SK-,125 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 06.03.2023 The instrument 1IC SE0001279142 IMPACT COAT. AB SK-,125 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.03.2023 and ex capital adjustment on 06.03.2023