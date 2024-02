Das Instrument D8S US45033E1055 BANCO IT.ADR REG.S/0,3333 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.02.2024 und ex Kapitalmassnahme am 06.02.2024 The instrument D8S US45033E1055 BANCO IT.ADR REG.S/0,3333 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.02.2024 and ex capital adjustment on 06.02.2024