Das Instrument 4C1 KYG2112Y1098 CHINA DONGXIANG GROUP CO. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 05.12.2023 The instrument 4C1 KYG2112Y1098 CHINA DONGXIANG GROUP CO. EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.12.2023 and ex capital adjustment on 05.12.2023