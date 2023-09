Das Instrument 3510 US53814X1028 LIVEONE INC. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 04.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 05.09.2023 The instrument 3510 US53814X1028 LIVEONE INC. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 04.09.2023 and ex capital adjustment on 05.09.2023