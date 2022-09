Das Instrument VGP CA72724R1047 PLANT + CO. BRANDS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 05.09.2022 The instrument VGP CA72724R1047 PLANT + CO. BRANDS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.09.2022 and ex capital adjustment on 05.09.2022