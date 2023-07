Das Instrument VQT0 DE000A32VPJ3 VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 04.07.2023 The instrument VQT0 DE000A32VPJ3 VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.07.2023 and ex capital adjustment on 04.07.2023