Das Instrument AYH FR001400KO61 ARCHOS S.A. NOM. EO 0,055 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.03.2024 und ex Kapitalmassnahme am 04.03.2024 The instrument AYH FR001400KO61 ARCHOS S.A. NOM. EO 0,055 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.03.2024 and ex capital adjustment on 04.03.2024