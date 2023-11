Das Instrument HVP0 BMG4600H1198 HOPSON DEV. (PB/L) HD-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.11.2023 The instrument HVP0 BMG4600H1198 HOPSON DEV. (PB/L) HD-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.11.2023