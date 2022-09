Das Instrument CTX US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 03.10.2022 The instrument CTX US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.09.2022 and ex capital adjustment on 03.10.2022