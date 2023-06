Das Instrument ZX6 CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG EO -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023 The instrument ZX6 CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG EO -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023