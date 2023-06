Weitere Suchergebnisse zu "Ypsomed":

Das Instrument OWX CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.07.2023 The instrument OWX CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.06.2023 and ex capital adjustment on 03.07.2023