Das Instrument G39 NO0011109563 GRAM CAR CARRIERS ASA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.03.2023 The instrument G39 NO0011109563 GRAM CAR CARRIERS ASA EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.03.2023 and ex capital adjustment on 03.03.2023