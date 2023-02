Das Instrument 8TV CA64132U1003 NUROSENE HEALTH INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 03.02.2023 The instrument 8TV CA64132U1003 NUROSENE HEALTH INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.02.2023 and ex capital adjustment on 03.02.2023