Das Instrument 4Y5 FR0013066750 DBT SA EO-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 03.01.2024 The instrument 4Y5 FR0013066750 DBT SA EO-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.01.2024 and ex capital adjustment on 03.01.2024