Das Instrument F1EF US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 01.12.2022 The instrument F1EF US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.11.2022 and ex capital adjustment on 01.12.2022