Das Instrument BSC2 US27032D3044 EARTHSTONE ENERGY A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 01.11.2023 The instrument BSC2 US27032D3044 EARTHSTONE ENERGY A EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.10.2023 and ex capital adjustment on 01.11.2023