Das Instrument M6YA CH0108503795 MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.11.2022 The instrument M6YA CH0108503795 MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.11.2022