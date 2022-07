Das Instrument HWHG US87656Y4061 TATA STEEL GDR REGS IR 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 01.08.2022 The instrument HWHG US87656Y4061 TATA STEEL GDR REGS IR 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.07.2022 and ex capital adjustment on 01.08.2022