Das Instrument W1J SG1I52882764 SATS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 01.03.2023 The instrument W1J SG1I52882764 SATS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.02.2023 and ex capital adjustment on 01.03.2023