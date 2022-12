XFRA : BFZ im Handelsmodell Fortlaufende Auktion mit Market Maker - Trailing Stop Order

Beim Handel strukturierter Produkte an der Boerse Frankfurt Zertifikate AG im Handelsmodell Fortlaufende Auktion mit Market Maker steht die Eingabemoeglichkeit von Trailing Stop Orders ab dem 07.12.2022 wieder zur Verfuegung. Within the Continuous Auction with Market Maker trading model for structured products on Boerse Frankfurt Zertifikate AG, the option to enter trailing stop orders will be available again as of 07/12/2022.