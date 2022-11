XFRA : BFZ im Handelsmodell Fortlaufende Auktion mit Market Maker - Trailing Stop Order

Beim Handel strukturierter Produkte an der Boerse Frankfurt Zertifikate AG im Handelsmodell Fortlaufende Auktion mit Market Maker steht die Eingabemoeglichkeit von Trailing Stop Orders bis auf Weiteres nicht zur Verfuegung. Wir bitten, dies zu entschuldigen und werden Sie bei Wiederverfuegbarkeit informieren. Trailing Stop Orders in diesem Handelsmodell, die sich momentan im System befinden, verhalten sich wie normale Stop Orders. [Die betroffenen Marktteilnehmer werden separat informiert.] Within the Continuous Auction with Market Make trading model for structured products on Boerse Frankfurt Zertifikate AG, the option to enter trailing stop orders is not available until further notice. We apologize for this and will inform you when it is available again. Trailing stop orders in this trading model that are currently in the system act like normal stop orders. [The affected market participants will be informed separately.]