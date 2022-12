Der Handel von den folgenden Instrumenten wird mit Ablauf des heutigen Handelstages bis auf Weiteres ausgesetzt. PRODUCT NAME ISIN Bitpanda Bitcoin ETC DE000A3GVJ41 Bitpanda Cardano ETC DE000A3GX9N1 Bitpanda Solana ETC DE000A3GX9R2 Bitpanda Ether ETC DE000A3GX9P6 Bitpanda Polkadot ETC DE000A3GX9Q4