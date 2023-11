FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN PEREGRINE GOLD LTD 9VA AU0000134389 CAPELLA MINERALS LTD N7D2 CA13960M1023 NICKELEX RESOURCE CORP. H20 CA6539511031 AMERICAN NATL BANCSH. DL1 NBR US0277451086 AB/FROM ONWARDS 01.11.2023 15:14 CET