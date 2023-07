DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL LEPU MEDICAL TECH.B.A YC1 07Z CNE100000H44 BAW/UFN ASYMCHEM LAB.(TIA.)A YC 1 7K9 CNE100002BZ6 BAW/UFN BETHEL AUTOM.SAF.SYS.A 1 7HA CNE1000030Y7 BAW/UFN MING YANG SMART ENG.A YC1 RW2 CNE100003HQ0 BAW/UFN