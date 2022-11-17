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17.11.22 00:30
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112,91 $ 112,91 $ -   $ 0,00% 16.11./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US30231G1022 852549 114,66 $ 57,96 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		108,62 € -1,45%  16.11.22
Hamburg 109,36 € +0,22%  16.11.22
Frankfurt 108,94 € +0,07%  16.11.22
NYSE 112,91 $ 0,00%  01:00
Nasdaq 112,92 $ 0,00%  16.11.22
Xetra 109,04 € -0,16%  16.11.22
Stuttgart 108,64 € -0,49%  16.11.22
München 109,34 € -0,67%  16.11.22
Hannover 109,36 € -0,69%  16.11.22
Berlin 108,86 € -0,96%  16.11.22
AMEX 112,96 $ -1,01%  16.11.22
Düsseldorf 108,36 € -1,44%  16.11.22
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Aktuell
Dringende Kaufempfehlung: Sensationelle Übernahme - Massives Kaufsignal. Diesen 632% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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