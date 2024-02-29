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29.02.24 21:30
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
20,106 € 19,188 € 0,918 € +4,78% 29.02./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH1210548892 A3G10R 20,11 € 6,40 €
Werte im Artikel
11,53 plus
+16,98%
7,16 plus
+12,48%
3,00 plus
+10,32%
33,88 plus
+6,43%
6,14 plus
+5,51%
7,63 plus
+5,48%
20,11 plus
+4,78%
93,66 plus
+4,56%
6,50 plus
+4,48%
8,72 plus
+4,46%
29,96 plus
+3,70%
3,03 plus
+3,70%
56,47 plus
+3,42%
5,55 plus
+3,30%
8,21 plus
+3,25%
19,60 plus
+3,16%
34,59 plus
+2,52%
53,09 plus
+1,95%
17.678 plus
+0,44%
30,08 minus
-3,10%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		17,3621 € -14,10%  16.02.24
Düsseldorf 20,052 € +9,54%  21:46
Berlin 20,46 € +9,41%  10:25
Frankfurt 20,222 € +8,95%  09:16
München 20,236 € +8,21%  17:56
Stuttgart (EUWAX) 20,106 € +4,78%  21:56
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