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SOLetc - ETC Group Physical . - XETR : TES Service is down: TES in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




28.02.24 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3GVKZ1 A3GVKZ 10,43 € 1,27 €
Werte im Artikel
52,07 plus
+7,10%
19,00 plus
+6,14%
5,37 plus
+6,11%
54,60 plus
+5,58%
19,19 plus
+5,52%
6,22 plus
+4,62%
5,82 plus
+3,75%
31,83 plus
+3,67%
89,58 plus
+3,36%
9,86 plus
+2,98%
33,74 plus
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+1,37%
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17.601 plus
+0,25%
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7,23 minus
-2,55%
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Stuttgart (EUWAX) 9,8555 € +2,98%  21:55
Düsseldorf 9,8225 € +2,89%  21:46
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