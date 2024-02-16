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SEBA Ethereum ETP auf ETH. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information
16.02.24 21:30
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,505 €
|2,5524 €
|-0,0474 €
|-1,86%
|16.02./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0587418630
|A3GRZR
|2,56 €
|1,27 €
Werte im Artikel
7,56
+1,02%
6,12
+1,00%
17.117
+0,42%
28,56
+0,18%
4,64
+0,13%
47,43
+0,12%
16,42
+0,06%
44,54
-0,01%
80,06
-0,21%
5,23
-0,74%
2,63
-0,91%
17,46
-0,96%
7,77
-1,16%
6,80
-1,69%
24,60
-1,76%
28,42
-1,85%
2,51
-1,86%
9,71
-2,89%
24,64
-3,38%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|München
|2,5478 €
|+1,47%
|16.02.24
|Berlin
|2,52 €
|+0,40%
|16.02.24
|Frankfurt
|2,5344 €
|-0,75%
|16.02.24
|Stuttgart (EUWAX)
|2,505 €
|-1,86%
|16.02.24
|Düsseldorf
|2,5048 €
|-2,05%
|16.02.24
= Realtime
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