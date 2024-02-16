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SEBA Ethereum ETP auf ETH. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




16.02.24 21:30
Xetra Newsboard

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,505 € 2,5524 € -0,0474 € -1,86% 16.02./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0587418630 A3GRZR 2,56 € 1,27 €
Werte im Artikel
7,56 plus
+1,02%
6,12 plus
+1,00%
17.117 plus
+0,42%
28,56 plus
+0,18%
4,64 plus
+0,13%
47,43 plus
+0,12%
16,42 plus
+0,06%
44,54 minus
-0,01%
80,06 minus
-0,21%
5,23 minus
-0,74%
2,63 minus
-0,91%
17,46 minus
-0,96%
7,77 minus
-1,16%
6,80 minus
-1,69%
24,60 minus
-1,76%
28,42 minus
-1,85%
2,51 minus
-1,86%
9,71 minus
-2,89%
24,64 minus
-3,38%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 2,5478 € +1,47%  16.02.24
Berlin 2,52 € +0,40%  16.02.24
Frankfurt 2,5344 € -0,75%  16.02.24
Stuttgart (EUWAX) 2,505 € -1,86%  16.02.24
Düsseldorf 2,5048 € -2,05%  16.02.24
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