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15.02.24 21:30
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28,959 € 28,339 € 0,62 € +2,19% 15.02./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0454664027 A2T68Z 29,29 € 14,44 €
Werte im Artikel
2,65 plus
+3,79%
7,48 plus
+3,51%
28,96 plus
+2,19%
25,05 plus
+2,05%
2,55 plus
+2,01%
17.047 plus
+0,60%
5,27 plus
+0,39%
17,63 plus
+0,35%
80,22 plus
+0,29%
16,41 minus
-0,05%
7,86 minus
-0,14%
47,37 minus
-0,18%
6,06 minus
-0,19%
44,54 minus
-0,20%
28,51 minus
-0,22%
6,91 minus
-0,23%
4,63 minus
-0,33%
9,99 minus
-2,94%
24,64 minus
-5,16%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		29,1515 € +2,20%  21:32
München 28,50 € +4,51%  09:13
Düsseldorf 29,04 € +2,20%  21:46
Stuttgart (EUWAX) 28,959 € +2,19%  21:56
Frankfurt 28,984 € +1,45%  16:43
Berlin 28,88 € +1,44%  21:45
  = Realtime
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