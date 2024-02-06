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06.02.24 21:30
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
24,424 € 23,551 € 0,873 € +3,71% 06.02./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0454664027 A2T68Z 27,27 € 14,38 €
Werte im Artikel
24,42 plus
+3,71%
2,15 plus
+3,67%
21,14 plus
+3,64%
3,87 plus
+2,06%
2,22 plus
+1,95%
68,84 plus
+1,84%
39,57 plus
+1,73%
24,55 plus
+1,72%
4,84 plus
+1,70%
37,17 plus
+1,57%
8,63 plus
+1,48%
13,67 plus
+1,29%
5,98 plus
+0,88%
6,84 plus
+0,79%
17.033 plus
+0,76%
15,29 plus
+0,72%
6,12 plus
+0,56%
21,19 minus
-0,10%
6,95 minus
-0,78%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		24,6094 € +4,40%  21:21
Düsseldorf 24,384 € +3,95%  21:47
Stuttgart (EUWAX) 24,424 € +3,71%  21:58
Berlin 24,28 € +3,10%  21:45
Frankfurt 24,15 € +1,71%  17:08
München 23,87 € +0,38%  09:24
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