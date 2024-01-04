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SEBA Ethereum ETP auf ETH. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




04.01.24 21:30
Xetra Newsboard

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2,025 € 2,0484 € -0,0234 € -1,14% 04.01./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0587418630 A3GRZR 2,14 € 1,15 €
Werte im Artikel
9,20 plus
+6,58%
69,80 plus
+3,70%
37,45 plus
+3,57%
39,90 plus
+3,46%
13,79 plus
+3,45%
2,49 plus
+2,55%
19,88 plus
+2,34%
22,87 plus
+2,18%
7,93 plus
+1,80%
16.617 plus
+0,48%
7,77 minus
-0,12%
20,10 minus
-0,67%
5,72 minus
-0,86%
3,92 minus
-0,87%
2,03 minus
-1,14%
16,56 minus
-2,75%
25,13 minus
-3,42%
7,04 minus
-4,25%
4,72 minus
-8,96%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 2,0202 € +4,66%  21:55
Düsseldorf 2,0186 € +2,26%  21:46
München 1,9775 € -0,60%  12:42
Stuttgart (EUWAX) 2,025 € -1,14%  21:55
Berlin 1,99 € -2,45%  08:15
  = Realtime
Aktuell
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Vidac Pharma Holding Plc.
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