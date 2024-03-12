Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




12.03.24 21:30
Xetra Newsboard

877 products affected: 000A3DRF9, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MK, 18MM, 18MN, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBB, 4UBD, 4UBH, 4UBL, 5ESE, 5PAB, 5PAH, 6AQQ, 6FIN, 6PSE, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 84X0, 94VE, 9W1, A4H8, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AE5A, AE5B, AEMD, AH50, AHYZ, AIME, AKWA, AME6, AMED, AMES, APJX, APXJ, ASRM, ASRP, ASRR, ASRS, ASRV, ASRY, ASWA, ASWC, ASWD, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1H, AW1I, AW1P, AW1Q, AW1T, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BAT3, BATF, BATG, BATJ, BCFB, BCFC, BCFE, BGX, BJLE, BLCH, BQGE, BUG, C005, C006, C007, C030, C099, C3AE, C5ME, C9DF, CAUT, CBI0, CBRS, CBUA, CBUC, CBUD, CBUG, CBUH, CBUI, CBUK, CBUM, CBUN, CBUQ, CBUT, CBUV, CBUW, CBUX, CBUY, CCLD, CCLN, CD91, CEBG, CEBS, CEBT, CEUE, CHIN, CHSB, CHSC, CHSR, CIB0, CIRC, CL0U, CMOC, CMOE, CN1G, CNIE, CSTD, CSYU, CT3C, CUIK, CURE, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, D6AT, D6RD, D6RH, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DDOC, DECD, DFEN, DHLN, DIA_1, DIGI, DJAM, DPGA, DR7E, DX2D, DX2E, DX2G, DX2S, DX2Z, DXS0, DXS6, DXSC, DXSE, DXSG, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, EABE, ECDC, ECLM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELEC, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EMXU, EN4C, ENOA, EQQB, EQQD, EQQJ, EQQQ, EQQX, ES6Y, ESAA, ESEH, ESGJ, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPB, EUPE, EWQA, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXHG, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXIE, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, F500, FCLD, FDHT, FDRV, FLPE, FLXD, FLXE, FLXG, FLXT, FLXU, FLXX, FMTV, FNRG, FOFD, FOHW, FTGI, FTGT, FTWD, FVCH, FVD, FVEM, FWEA, FWIA, G1CD, G1CE, G2X, GACL, GC2U, GC40, GERD, GF0F, GLUX, GN0M, GRID, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H41D, H41E, H41F, H41G, H41H, H41V, H41X, H4Z3, H4...

Aktuell
Insider kauft massiv Aktien - 4 Übernahmen für 36,8 Mio. $
Neuer 400% Hot Stock nach 952.824% mit Berkshire Hathaway ($BRK-A)

1847 Holdings LLC




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Eilt: Studie für völlig neue Krebsbehandlung genehmigt. Neuer 797% Biotech Hot Stock nach 15.973% mit BioNTech ($BNTX)

Vidac Pharma Holding Plc.
Weitere Artikel mehr >
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...