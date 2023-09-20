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Ameren - XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




20.09.23 20:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Eilt: US-Militär ordert Drohnen dieses Drone Hot Stock
Massives Kaufsignal nach 1.546% mit Rheinmetall ($RHM) und 25.947% mit Raytheon ($RTX)

Draganfly Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
80,44 $ 80,22 $ 0,22 $ +0,27% 20.09./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US0236081024 911535 93,01 $ 73,42 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		75,00 € -0,66%  19.09.23
Düsseldorf 75,00 € +0,67%  19:31
AMEX 80,47 $ +0,29%  21:57
NYSE 80,44 $ +0,27%  22:10
Nasdaq 80,46 $ +0,26%  22:00
Frankfurt 75,00 € -0,66%  08:00
München 75,50 € -0,66%  08:02
Stuttgart 74,50 € -0,67%  20:59
  = Realtime
Aktuell
KI Aktientip entwickelt revolutionäre Gesundheits App. Neuer 400% AI Hot Stock nach 144.636% mit NVIDIA ($NVDA) und 180.548% mit Microsoft ($MSFT)

Vice Health and Wellness Inc.
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