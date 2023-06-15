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15.06.23 20:30
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European Energy Metals Corp.




 
 
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10,286 € 10,266 € 0,02 € +0,19% 15.06./21:50
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0000ZVYDH0 A3DH0C 10,37 € 8,68 €
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Xetra 10,274 € -0,48%  17:36
München 10,246 € -0,64%  15:15
Berlin 10,284 € -0,66%  10:25
Frankfurt 10,182 € -1,39%  15:32
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