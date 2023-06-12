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12.06.23 20:30
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11,296 € 11,224 € 0,072 € +0,64% 12.06./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,31 € 9,39 €
Werte im Artikel
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+0,64%
10,22 plus
+0,47%
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Frankfurt 11,268 € +1,70%  16:51
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Xetra 11,296 € +0,64%  17:36
Stuttgart (EUWAX) 11,298 € +0,61%  21:55
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