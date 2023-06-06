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06.06.23 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,24 € 9,38 €
Werte im Artikel
11,23 plus
+0,77%
10,16 plus
+0,59%
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Stuttgart (EUWAX) 11,212 € +0,92%  21:55
Düsseldorf 11,204 € +0,83%  21:46
Xetra 11,234 € +0,77%  17:36
Frankfurt 11,23 € +0,07%  17:00
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