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23.05.23 20:30
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|11,004 €
|11,076 €
|-0,072 €
|-0,65%
|23.05./17:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE00026BEVM6
|A3DSTF
|11,12 €
|9,38 €
Werte im Artikel
9,88
-0,20%
11,00
-0,65%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|11,038 €
|-0,05%
|23.05.23
|München
|11,01 €
|-0,13%
|23.05.23
|Frankfurt
|10,998 €
|-0,61%
|23.05.23
|Xetra
|11,004 €
|-0,65%
|23.05.23
|Berlin
|11,004 €
|-0,69%
|23.05.23
|Düsseldorf
|10,82 €
|-1,01%
|23.05.23
|Stuttgart (EUWAX)
|10,914 €
|-1,09%
|23.05.23
= Realtime
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