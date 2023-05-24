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24.05.23 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
NL0000334118 868730 372,15 € 195,60 €
Werte im Artikel
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-1,72%
9,71 minus
-1,77%
351,65 minus
-2,14%
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Tradegate (RT) 		351,65 € -2,14%  17:39
München 359,00 € -2,06%  08:11
Hannover 357,70 € -2,12%  08:00
Stuttgart 357,20 € -2,12%  08:02
Berlin 357,45 € -2,24%  08:13
Düsseldorf 348,45 € -2,52%  21:00
Frankfurt 348,55 € -2,69%  17:21
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