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11.05.23 20:30
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Aktuell
700.000$ frisches Kapital
400% Lithium Hot Stock im Visier von Tesla ($TSLA), Ford ($F) und General Motors ($GM)

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,64 € 9,645 € -0,005 € -0,05% 11.05./17:45
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0000ZVYDH0 A3DH0C 10,33 € 8,74 €
Werte im Artikel
9,64 minus
-0,05%
10,81 minus
-0,07%
9,87 minus
-0,14%
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Frankfurt 9,619 € +0,87%  16:34
Berlin 9,708 € +0,86%  10:25
Stuttgart (EUWAX) 9,645 € +0,20%  21:55
München 9,638 € 0,00%  18:19
Xetra 9,64 € -0,05%  17:36
Düsseldorf 9,527 € -0,21%  21:46
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Aktuell
10 Mio. to Lithium entdeckt - Massives Kaufsignal - 270% Lithium Aktientip im Visier von Tesla ($TSLA), Ford ($F) und General Motors ($GM)

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