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08.05.23 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,08 € 9,38 €
Werte im Artikel
10,78 plus
+0,24%
9,64 plus
+0,20%
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Tradegate (RT) 		10,782 € -0,11%  09:32
Berlin 10,752 € +1,30%  10:25
Frankfurt 10,742 € +1,23%  15:31
Xetra 10,776 € +0,24%  17:36
Düsseldorf 10,654 € +0,09%  21:46
Stuttgart (EUWAX) 10,764 € +0,09%  21:55
München 10,738 € 0,00%  18:13
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