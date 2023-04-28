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28.04.23 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,09 € 10,15 €
Werte im Artikel
10,60 plus
+0,93%
9,55 minus
-0,27%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		10,452 € +0,06%  27.04.23
Xetra 10,696 € +1,31%  17:36
Berlin 10,602 € +1,16%  10:25
Frankfurt 10,602 € +0,93%  14:12
Stuttgart (EUWAX) 10,648 € +0,53%  21:00
Düsseldorf 10,558 € +0,51%  20:46
München 10,618 € 0,00%  20:49
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