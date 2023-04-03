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03.04.23 20:30
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Aktuell
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Nach 5.305% mit Albemarle ($ALB) und 14.011% mit Lithium Americas ($LAC)

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,744 € 10,786 € -0,042 € -0,39% 03.04./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,08 € 9,38 €
Werte im Artikel
9,65 minus
-0,06%
10,74 minus
-0,39%
9,55 minus
-0,41%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		10,442 € -2,97%  23.03.23
München 10,776 € +1,18%  11:55
Berlin 10,776 € +1,05%  10:25
Frankfurt 10,766 € +0,64%  15:27
Düsseldorf 10,626 € -0,38%  21:46
Xetra 10,744 € -0,39%  17:36
Stuttgart (EUWAX) 10,706 € -0,50%  21:55
  = Realtime
Aktuell
550% Drone Hot Stock erhält 8 Mio. $ - Riesendeals voraus nach 25.947% mit Raytheon ($RTX) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC)

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