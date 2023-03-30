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30.03.23 20:30
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10,00 € 9,80 € 0,20 € +2,04% 30.03./21:08
 
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BMG383271050 A0JML6 18,49 $ 10,24 $
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+1,14%
9,52 plus
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Aktuell
Drone Hot Stock erhält 8 Mio. $ frisches Kapital für Übernahmen. Nach 1.546% mit Rheinmetall ($RHM) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC)

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