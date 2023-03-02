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02.03.23 21:30
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10,888 € 10,834 € 0,054 € +0,50% 02.03./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,02 € 9,38 €
Werte im Artikel
9,61 plus
+0,81%
9,21 plus
+0,70%
10,89 plus
+0,50%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		10,776 € -0,77%  09:30
Frankfurt 10,868 € +1,68%  16:37
Düsseldorf 10,906 € +1,15%  21:46
Stuttgart (EUWAX) 10,90 € +1,13%  21:55
Xetra 10,888 € +0,50%  17:36
München 10,854 € -0,09%  14:03
Berlin 10,796 € -0,53%  10:25
  = Realtime
Aktuell
Eilt: 324% Drone Hot Stock liefert bis zu 200 Drohnen in Ukraine. Nach 25.947% mit Raytheon ($RTX) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC)

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