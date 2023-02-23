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23.02.23 21:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Eilt: Sensationelle Übernahme neben Patriot Battery Metals
Neuer 441% Lithium Aktientip nach 46.109% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

Victory Battery Metals Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,485 € 9,529 € -0,044 € -0,46% 23.02./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00052T92P8 A3DSTM 9,70 € 8,56 €
Werte im Artikel
9,71 plus
+0,32%
10,80 plus
+0,04%
9,49 minus
-0,46%
9,83 minus
-0,65%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		9,528 € +0,13%  09:32
Frankfurt 9,517 € +0,15%  16:14
Berlin 9,504 € +0,11%  10:25
München 9,513 € 0,00%  12:39
Düsseldorf 9,38 € -0,36%  21:46
Xetra 9,485 € -0,46%  17:36
Stuttgart (EUWAX) 9,375 € -0,49%  21:55
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Sensationelle Übernahmen - Neuer 421% Lithium Hot Stock. Nach 4.860% mit Albemarle ($ALB) und 7.973% mit Lithium Americas ($LAC)

Argentina Lithium & Energy Corp.
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