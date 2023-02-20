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AM-SP GL.IN.ESG EOD - XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




20.02.23 21:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Eilt: Sensationelle Übernahme neben Patriot Battery Metals
Neuer 441% Lithium Aktientip nach 46.109% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

Victory Battery Metals Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,918 € 10,918 € -   € 0,00% 20.02./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 11,02 € 9,38 €
Werte im Artikel
9,50 plus
+0,61%
9,79 plus
+0,33%
9,78 plus
+0,31%
9,54 plus
+0,09%
10,92 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		10,928 € -0,27%  12:05
Berlin 10,924 € +0,70%  09:10
München 10,934 € 0,00%  20:48
Xetra 10,918 € 0,00%  17:36
Düsseldorf 10,754 € -0,39%  21:46
Stuttgart (EUWAX) 10,754 € -0,39%  21:55
Frankfurt 10,776 € -1,43%  21:55
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Lithium Hot Stock unmittelbar vor bahnbrechenden News. Neuer 463% Lithium Aktientip nach 122.400% mit Lake Resources ($LKE)

Argentina Lithium & Energy Corp.
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